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Купить таунхаус с видом на море в периферийная единица Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Наксос
3
Municipality of Amorgos
1
Таунхаус В архив
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4 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
Таунхаус 4 спальнив Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 5 спаленв Наксос, Греция
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 385,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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