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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Наксос
3
Municipality of Amorgos
1
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комнатав Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

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с бассейном
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