Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Наксос
  5. Квартиры

Квартиры в периферийная единица Наксос, Греция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€262,338
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,45 млн
Дом 6 спален с Spalni в Айос-Николаос, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 374 м²
Villa, house and studios with a land 5500 sq. meters is located 70 meters from the beach in …
€847,445
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
€899,886
Дом 6 спален в Неа-Фокея, Греция
Дом 6 спален
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Код недвижимости: HPS2664 - Дом на продажу в Кассандре Фурка для € 349.000. Это 230 кв. Дом …
€346,894
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Rogdia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Rogdia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Этаж 1/3
Предлагается к продаже прекрасная вилла с частным бассейном,расположенная в Ираклионе, Крит.…
€493,986
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Виоли Хараки, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€643,469
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€188,091
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€567,396
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
€114,475
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€376,182
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€425,680

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти