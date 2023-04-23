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Жильё в Науса, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Rodochori, Греция
Квартира 2 спальни
Rodochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
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