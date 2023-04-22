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Жильё с видом на море в Нафплион, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
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