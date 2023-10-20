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Дома в Нафплион, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€230,000
Realting.com
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