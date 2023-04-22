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Квартиры с видом на горы в Нафплион, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
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