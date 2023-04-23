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Жильё в Навпактос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в skala, Греция
Коттедж 2 спальни
skala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
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