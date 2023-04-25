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Жильё с видом на горы в Митилини, Греция

Petra
2
Полихнитос
1
2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 1 спальня в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня
Вриса, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…

Параметры недвижимости в Митилини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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