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Коттеджи в Мирина, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
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