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Виллы с бассейном в Миконос, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 12 спален в Tourlos, Греция
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
Количество спален 12
Площадь 500 м²
€ 4,000,000
Mykonos island, Tourlos area: Erasmos group reccomend a luxury country villa in traditional …
Вилла 3 спальни в Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Вилла 8 спален в Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 комната в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 1 комната в Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
Вилла 1 комната в Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
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