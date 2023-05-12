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Виллы с видом на горы в Миконос, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 8 спален в Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 комната в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 4 спальни в Ornos, Греция
Вилла 4 спальни
Ornos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
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