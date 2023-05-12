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Таунхаусы с видом на море в Миконос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Таунхаус 1 комната в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
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