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Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Municipality of Mykonos
Миконос
Жильё с бассейном в Миконос, Греция
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7 объектов найдено
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Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
12
500 м²
€ 4,000,000
Mykonos island, Tourlos area: Erasmos group reccomend a luxury country villa in traditional …
Вилла 3 спальни
Klouvas, Греция
4
4
1
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
6
3
1
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
11
7
1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
1
1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
1
1
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
1
1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
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