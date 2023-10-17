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Коттеджи в Миконос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€570,000
Realting.com
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