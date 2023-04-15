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Купить вилла с видом на горы в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
19
Миконос
10
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 7 спаленв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Ано-Мера, Греция
Вилла 3 спальни
Ано-Мера, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 спальняв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 1 спальня
Municipality of Mykonos, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
Вилла 4 спальнив Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 8 спаленв Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 3 комнатыв Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты
Ано-Мера, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Вилла 1 комнатав Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 6 спаленв Ано-Мера, Греция
Вилла 6 спален
Ано-Мера, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальнив Ornos, Греция
Вилла 4 спальни
Ornos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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