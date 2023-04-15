Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
3
Миконос
2
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти