Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
3
Миконос
2
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
Таунхаус 3 спальнив Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ано-Мера, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти