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Купить дом с бассейном в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
25
Миконос
13
20 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Ано-Мера, Греция
Вилла 2 спальни
Ано-Мера, Греция
1 ванных комнат 95 м²
€ 630,000
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 230 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 комнатыв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 700 м²
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Дом 8 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 400 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 7 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9 Количество комнат 750 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 250 м²
€ 2,000,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 250 м²
€ 2,000,000
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
Вилла 12 спаленв Tourlos, Греция
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
500 м²
€ 4,000,000
Mykonos island, Tourlos area: Erasmos group reccomend a luxury country villa in traditional …
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9 Количество комнат 460 м² Количество этажей 2
€ 2,700,000
Эта захватывающая дух эксклюзивная вилла расположена на Миконосе, Греция и доступна для прод…
Вилла 9 спаленв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 9 спален
Municipality of Mykonos, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Вилла 3 спальнив Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни
Klouvas, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Таунхаус 4 спальнив Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Вилла 7 спаленв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Ано-Мера, Греция
Вилла 3 спальни
Ано-Мера, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 8 спаленв Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 3 комнатыв Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты
Ано-Мера, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Вилла 1 комнатав Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 5 спаленв Ано-Мера, Греция
Вилла 5 спален
Ано-Мера, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 комнатав Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
Вилла 1 комнатав Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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