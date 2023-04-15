Купить дом с видом на море в периферийная единица Миконос, Греция

Дом 1 комната периферия Южные Эгейские острова, Греция 1 Количество комнат 800 м² Количество этажей 1

€ 6,500,000

Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…