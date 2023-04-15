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Купить дом с видом на горы в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
25
Миконос
13
21 объект найдено
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 536 м²
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 360 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом 3 комнатыв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 700 м²
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Дом 8 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 400 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 800 м² Количество этажей 1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
159 м²
€ 560,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
Дом 1 спальняв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 спальня
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 Количество комнат 240 м²
€ 650,000
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
Дом 7 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9 Количество комнат 750 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9 Количество комнат 460 м² Количество этажей 2
€ 2,700,000
Эта захватывающая дух эксклюзивная вилла расположена на Миконосе, Греция и доступна для прод…
Вилла 7 спаленв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Ано-Мера, Греция
Вилла 3 спальни
Ано-Мера, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 спальняв Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 1 спальня
Municipality of Mykonos, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
Вилла 4 спальнив Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Таунхаус 1 комнатав Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
Вилла 8 спаленв Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 3 комнатыв Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты
Ано-Мера, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Таунхаус 3 спальнив Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ано-Мера, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Вилла 1 комнатав Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Вилла 6 спаленв Ано-Мера, Греция
Вилла 6 спален
Ано-Мера, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальнив Ornos, Греция
Вилла 4 спальни
Ornos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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