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Купить коттедж в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
3
Миконос
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттеджв Ано-Мера, Греция
Коттедж
Ано-Мера, Греция
285 м²
€ 1,200,000
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
Коттедж 3 спальнив Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни
Миконос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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