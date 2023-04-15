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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
1
Миконос
1
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Миконос, Греция
Квартира 2 спальни
Миконос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 2,800,000
Продается квартира площадью 88 кв.м на острове Миконос. Квартира расположена на втором этаже…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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