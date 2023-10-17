ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Миконос
Жильё в Миконос, Греция
дома
11
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 спален с видом на море, с Investment, с Investment properties
Миконос, Греция
8
6
227 м²
3
Villa for sale in Mykonos of Cyclades for 3.450.000€ (Listing No W4107). Another property br…
€3,45 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
6
5
290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Klouvas, Греция
4
4
600 м²
1
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Klouvas, Греция
1
800 м²
1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
11
7
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Faros Armenistis, Греция
1
1 035 м²
1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ornos, Греция
6
3
536 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
1
250 м²
1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
1
250 м²
1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Миконос, Греция
4
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€570,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL