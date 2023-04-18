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Купить вилла с видом на море в Municipality of Zacharo, Греция

Захаро
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Zacharo, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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