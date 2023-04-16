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Купить вилла с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Evrostina
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив sykia, Греция
Вилла 4 спальни
sykia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 4 спальнив kamari, Греция
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 3 спальнив Kariotika, Греция
Вилла 3 спальни
Kariotika, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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