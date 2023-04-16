Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Evrostina
2
Вилла В архив
Очистить
7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Вилла 5 спаленв melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив kamari, Греция
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 4 спальнив Розена, Греция
Вилла 4 спальни
Розена, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 3 спальнив melissi, Греция
Вилла 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 3 спальнив Kariotika, Греция
Вилла 3 спальни
Kariotika, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти