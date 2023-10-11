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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
4
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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