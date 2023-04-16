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Купить таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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