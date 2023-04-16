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Купить дом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Evrostina
5
19 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Дервенион, Греция
Вилла 5 спален
Дервенион, Греция
2 ванных комнат 220 м²
€ 270,000
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Дом 1 комнатав Пелини, Греция
Дом 1 комната
Пелини, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11197 - Дом на продажу в Evrostini Ligia для € 155.000. Это 65 кв. Дом пос…
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Коттедж 2 спальнив kamari, Греция
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 4 спальнив sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 4 спальнив sykia, Греция
Вилла 4 спальни
sykia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спаленв melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Вилла 4 спальнив kamari, Греция
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 4 спальнив Розена, Греция
Вилла 4 спальни
Розена, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 3 спальнив melissi, Греция
Вилла 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив sykia, Греция
Коттедж 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Коттедж 3 спальнив Розена, Греция
Коттедж 3 спальни
Розена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спаленв Дервенион, Греция
Коттедж 5 спален
Дервенион, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 7 спаленв Дервенион, Греция
Коттедж 7 спален
Дервенион, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 3 спальнив Kariotika, Греция
Вилла 3 спальни
Kariotika, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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