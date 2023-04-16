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Купить квартиру с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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