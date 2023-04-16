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Купить квартиру с видом на море в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 82 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на четвер…
Квартира 7 спаленв kamari, Греция
Квартира 7 спален
kamari, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается квартира площадью 255 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 2 спальни
Kariotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
Квартира 3 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 3 спальни
Kariotika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
Квартира 4 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 4 спальни
mertikaiika, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на шест…
Квартира 3 спальнив sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровня…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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