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Купить квартиру в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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19 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Kariotika, Греция
Квартира 2 комнаты
Kariotika, Греция
2 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
Квартира 1 спальняв sykia, Греция
Квартира 1 спальня
sykia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 54 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 3 спальнив sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 82 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на четвер…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 комнатав sykia, Греция
Квартира 1 комната
sykia, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 47,000
Продается квартира площадью 35 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 7 спаленв kamari, Греция
Квартира 7 спален
kamari, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается квартира площадью 255 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 2 спальни
Kariotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
Квартира 3 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 3 спальни
mertikaiika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 3 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 3 спальни
Kariotika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
Квартира 1 комнатав mertikaiika, Греция
Квартира 1 комната
mertikaiika, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 30,000
Продается квартира площадью 30 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
Квартира 1 спальняв mertikaiika, Греция
Квартира 1 спальня
mertikaiika, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 45,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
Квартира 2 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
Квартира 4 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 4 спальни
mertikaiika, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на шест…
Квартира 3 спальнив sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровня…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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