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  5. Municipality of Xylokastro and Evrostina

Купить недвижимость в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Evrostina
5
38 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Kariotika, Греция
Квартира 2 комнаты
Kariotika, Греция
2 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
Вилла 5 спаленв Дервенион, Греция
Вилла 5 спален
Дервенион, Греция
2 ванных комнат 220 м²
€ 270,000
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Дом 1 комнатав Пелини, Греция
Дом 1 комната
Пелини, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11197 - Дом на продажу в Evrostini Ligia для € 155.000. Это 65 кв. Дом пос…
Вилла 5 спаленв mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
Коттедж 2 спальнив kamari, Греция
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 4 спальнив sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 4 спальнив sykia, Греция
Вилла 4 спальни
sykia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спаленв melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальнив melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 1 спальняв sykia, Греция
Квартира 1 спальня
sykia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 54 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 3 спальнив sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 82 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на четвер…
Квартира 2 спальнив sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 комнатав sykia, Греция
Квартира 1 комната
sykia, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 47,000
Продается квартира площадью 35 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 7 спаленв kamari, Греция
Квартира 7 спален
kamari, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается квартира площадью 255 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 2 спальни
Kariotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
Квартира 3 спальнив mertikaiika, Греция
Квартира 3 спальни
mertikaiika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 3 спальнив Kariotika, Греция
Квартира 3 спальни
Kariotika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
Вилла 4 спальнив kamari, Греция
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 4 спальнив Розена, Греция
Вилла 4 спальни
Розена, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 3 спальнив melissi, Греция
Вилла 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив sykia, Греция
Коттедж 3 спальни
sykia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Коттедж 3 спальнив Розена, Греция
Коттедж 3 спальни
Розена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спаленв Дервенион, Греция
Коттедж 5 спален
Дервенион, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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