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Коттеджи в Municipality of Western Samos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Kontakeika, Греция
Коттедж 5 спален
Kontakeika, Греция
3 ванных комнат 225 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens South: Agios Dimitrios - 225 Sq.m., 5 Bedr…

Параметры недвижимости в Municipality of Western Samos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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