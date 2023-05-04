Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Municipality of Western Samos

Жильё в Municipality of Western Samos, Греция

Municipal Unit of Karlovasi
4
4 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Kontakeika, Греция
Коттедж 5 спален
Kontakeika, Греция
3 ванных комнат 225 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens South: Agios Dimitrios - 225 Sq.m., 5 Bedr…
Квартира 2 спальни в Kontakeika, Греция
Квартира 2 спальни
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Квартира 1 спальня в Kontakeika, Греция
Квартира 1 спальня
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 82,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - 80 Sq.m., 1 Bedrooms, …
Дом 4 спальни в Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…

Параметры недвижимости в Municipality of Western Samos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти