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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Western Lesvos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…

Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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