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Коттеджи в Municipality of Western Lesvos, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальни в Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pterounta, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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