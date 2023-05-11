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Виллы в Municipality of West Mani, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в soterianika, Греция
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
€ 1,700,000

Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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