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Жильё в Municipality of West Mani, Греция

11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 260,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 245,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 350,000
Дом 5 спален в Кардамили, Греция
Дом 5 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
€ 700,000
Дом 3 спальни в Stoupa, Греция
Дом 3 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
€ 300,000
Дом 3 спальни в Neohori, Греция
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 450,000
Дом 2 спальни в Stoupa, Греция
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 370,000
Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 600,000
Дом 7 спален в Кардамили, Греция
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
€ 550,000
Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
€ 397,000
Вилла 4 спальни в soterianika, Греция
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
€ 1,700,000

Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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