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Жильё в Municipality of West Achaea, Греция

Municipal Unit of Dymi
4
Като Ахая
2
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальни в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни
Като Алисос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 5 спален в Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален
Като Алисос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 4 спальни в Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Нифорайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of West Achaea, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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