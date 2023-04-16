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Купить таунхаус с видом на горы в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
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Velo
4
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив nerantza, Греция
Таунхаус 3 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 118,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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