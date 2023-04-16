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Купить коттедж с видом на горы в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
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Velo
11
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 12 спаленв nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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