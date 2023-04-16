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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Velo and Vocha
Квартиры
Купить квартиру в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Municipal Unit of Velos
5
Velo
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Квартира
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11 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
bochaiko, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
Квартира 2 спальни
tarsina, Греция
1 ванных комнат
72 м²
€ 75,000
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
Квартира 3 спальни
mpolati, Греция
1 ванных комнат
220 м²
€ 180,000
Korinthia Kokkoni village: for sale 5 apartments on the 1st floor in a row next to the beach…
Квартира 3 спальни
mpolati, Греция
1 ванных комнат
90 м²
€ 110,000
For Sale -- Residential Apartment -- Korinthia: Velo - 166 Sq.m., 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, …
Квартира 2 спальни
kokkoni, Греция
65 м²
€ 78,000
Korinthos municipality of Vocha Vrachati area, apartment of 65sq.m. furnished, ground floor,…
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальня
nerantza, Греция
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 117,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
bochaiko, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция
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