Купить вилла с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Вилла 6 спален Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 11 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 1

€ 10,000,000

Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…