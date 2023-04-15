ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Vouliagmeni Municipal Unit
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 589,887
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комната
Лефкими, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,511
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Корфу. На продажу выст…
Вилла 8 спален
Афины, Греция
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 7,078,645
Продается 3-этажная вилла площадью 1900 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 ванных комнат
82 м²
€ 55,000
Код недвижимости: HPS2694 - Квартира на продажу в Ampelokipoi Fillipou для € 55.000. Это 82 …
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 806,179
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 3 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат
€ 1,552,757
Эти великолепно отреставрированные виллы на продажу в Агиос Маркос, расположены в тихом мест…
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 294,944
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Квартира 1 спальня
rotonta, Греция
1 ванных комнат
2 Этаж
€ 95,000
Rotonta ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m…
Дом 2 спальни
Перисса, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 165,000
Код: 1197 - Перисса ПРОДАЕТСЯ Традиционный отдельно стоящий дом общей площадью 65 кв.м. Перв…
Вилла 1 комната
Chalikounas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 530,898
На продажу выставлена вилла 100 кв.м в районе Халикунас в юго-западной части о.Корфу. Вилла …
Квартира 2 комнаты
Афины, Греция
2 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 132,725
Продается квартира площадью 43 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
1 ванных комнат
€ 281,686
Это красивая квартира на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Наслаждайтесь этим 2-этажным жи…
Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты