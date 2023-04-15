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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
41
Vouliagmeni Municipal Unit
18
23 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Таунхаус 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Квартира 5 комнатв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 850,000
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Вилла 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 7 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 730,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Вилла 8 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 840 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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