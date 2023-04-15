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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Купить коттедж в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
15
Vouliagmeni Municipal Unit
1
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17 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 207 м²
€ 550,000
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 240 м²
€ 560,000
Vari south of Athens Korbi area, independent maisonette 240 sq.m. corner on a plot of 250 sq…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 ванных комнат 350 м²
€ 640,000
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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