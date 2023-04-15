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Купить квартиру с видом на море в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vouliagmeni Municipal Unit
11
Vari Municipal Unit
9
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнатв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 850,000
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Пентхаус 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат 202 м² 5/6 Этаж
€ 3,000,000
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
Квартира 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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