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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Квартиры
Купить квартиру в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Vouliagmeni Municipal Unit
11
Vari Municipal Unit
9
Квартира
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24 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат
128 м²
€ 350,000
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
58 м²
€ 258,000
Varkiza south of Athens in the center of the municipality apartment of 58 sq.m. 4th floor co…
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 670,000
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 850,000
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
62 м²
€ 620,000
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
52 м²
€ 170,000
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Vari-Varkiza 52 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 Bath…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,020,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 1,020,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 1,150,000
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат
124 м²
€ 350,000
Код недвижимости: 1368 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Квартира общей площадью 124 кв.м, на 2 nd этаж…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
121 м²
€ 250,000
Ref: 184 - Voula Продается квартира 3 спальни, 1 гостиная, 1 кухня, 1 ванная комната, 1 туал…
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат
202 м²
5/6 Этаж
€ 3,000,000
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 730,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
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